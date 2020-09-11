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    • 11.09.2020 13:55
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    Son dakika: 'in yurt dışı operasyonuyla Ukrayna'da yakaladığı 'lı adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberine göre, () ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen / mensubu , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA
    MİT'in yakaladığı PKK'lı adliyeye sevk edildi

    () ekiplerince, Ukrayna'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen / mensubu , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




    MİT ekiplerince Ukrayna'da yapılan arama çalışmalarında Özer'in, bir süredir Odesa'da olduğu tespit edilmişti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Özer Türkiye'ye getirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Özer'i İstanbul Havalimanı'nda MİT mensuplarından teslim alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen terör örgütü üyesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT'in yurt dışı operasyonuyla Ukrayna'da yakaladığı PKK'lı adliyeye sevk edildi
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