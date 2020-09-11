GRİP AŞISI EKİMDE

Grip aşısı için de sıkıntı kapıda. Vatandaşlar şimdiden eczanelerine isimlerini yazdırıp grip aşısı sırasına girerken, TEB Başkanı Erdoğan Çolak, "Grip aşıları ekimden itibaren Türkiye'ye girecek" dedi. Çolak, DHA'ya yaptığı açıklamada da zatürre aşısının da piyasaya zaman zaman az miktarda geldiğini fakat piyasayı rahatlatacak ölçüde verilmediğini söyledi. Bu dönemde çok fazla kişi tarafından zatürre aşısı arandığını belirten Çolak, "Hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor. Şimdiden girişimleri yapmak lazım" diye konuştu.

ECZANELERE AYDA 1-2 KUTU

Devletin 65 yaş üzeri ve risk grubuna ücretsiz yaptığı zatürre aşıları, eczanelerde 344.17 TL'den satılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68.86 TL'den başlıyor. Ancak bu yıl eczaneler de talep yoğunluğuna bağlı zatürre aşısı sıkıntısı yaşıyor. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken, eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor.