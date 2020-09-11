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    • 11.09.2020 18:09
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    ... ilçesi son dakika ve memleketleri!

    ilçesi son dakika devam eden Yıldırım- 10 Norduz operasyonu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Peki ve memleketleri nedir? ...

    Van Çatak ilçesi son dakika şehit isimleri ve memleketleri!

    Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu Van'da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" kararlılıkla sürdürülüyor. Acı haber biraz önce geldi. İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki şehit asker isimleri ve memleketleri nedir? Şehit olan askerler rütbeleri...

    Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu

    Van'da jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin katılımıyla başlatılan "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" kararlılıkla sürdürülüyor.Van İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla sabah saatlerinde "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" başlatmıştı.

    Jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 40 personel görevle başlatılan operasyon kararlılıkla devam ediyor.

    Van, Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Norduz bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında şimdiye kadar 4 sığınak tespit edilirken, içerisinde de yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonun devam edeceği belirtildi.
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