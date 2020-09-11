Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit olan 3 askerimiz için Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Albayrak mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.