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    • 11.09.2020 19:23
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    Son dakika: 'tan leri için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberi... 'da olan 3 askerimiz için Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Albayrak mesajında, "Şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı!

    'da olan 3 askerimiz için Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

    "AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
    Albayrak mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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