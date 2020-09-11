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    • 11.09.2020 19:07
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    'ndan 'daki "Gülen Kürsüsü"nün kapatılmasına ilişkin açıklama: "Memnuniyetle not edilmiştir"

    Dışişleri , ’da bir üniversitede faaliyet gösteren “Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü”nün kapatılmasıyla ilgili karara ilişkin, "Memnuniyetle not edilmiştir." açıklamasında bulundu.

    AA
    Belçika'daki FETÖ kürsüsü kapanıyor!

    Dışişleri , Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan ve terör örgütü elebaşının adını taşıyan kürsünün sözleşmesinin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Kürsünün 2010 yılında iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulduğunu belirten Aksoy, "Kürsünün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Üniversite, kürsünün düzenlediği etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı bu nedenle de kapatma kararı alındığını belirterek, kürsüyü finanse eden kuruluşla yapılan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Eylül'den sonra yenilenmeyeceğini duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'daki "Gülen Kürsüsü"nün kapatılmasına ilişkin açıklama: "Memnuniyetle not edilmiştir"
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