İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarını ele geçiren ve daha sonra söz konusu mecralarda bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan Muhammet Hanefi Dursun adlı örgüt üyesine yönelik çalışma başlatmıştı.

Örgüt lehine paylaşımlar yapan şüpheli geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

ZANLI TUTUKLANDI

Yakalanan PKK üyesi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sonunda bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Zanlının, sevk edildiği adli makamlarca "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.