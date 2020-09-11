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    • 11.09.2020 19:43
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    Hacklediği hesaplarından propagandası yapan tutuklandı

    da çeşitli kişi ve kuruluşların hesaplarını ele geçirip bölücü terör örgütü lehine propaganda yapan adlı şüpheli tutuklandı.

    PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı!

    Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kurum ve kuruluşların hesaplarını ele geçiren ve daha sonra söz konusu mecralarda bölücü terör örgütü / lehine propaganda yapan adlı örgüt üyesine yönelik çalışma başlatmıştı.

    Örgüt lehine paylaşımlar yapan şüpheli geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

    ZANLI TUTUKLANDI
    Yakalanan PKK üyesi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sonunda bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

    Zanlının, sevk edildiği adli makamlarca "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.

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