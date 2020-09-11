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    • 11.09.2020 17:41
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    'ndan acı haber! Şehit ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre 'ndan acı haber geldi. 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyon kapsamında Van Çatak'ta bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın ise yaralandığı açıklandı.

    Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'ndan acı haber

    'ndan acı haber geldi. 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyon kapsamında Van Çatak'ta bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın ise yaralandığı açıklandı.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama:
    YILDIRIM- 10 NORDUZ OPERASYONU kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşımız ile iki jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma yarbayımız yaralanmıştır.

    Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz.

    Milletimizin başı sağ olsun.

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