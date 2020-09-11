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    • 11.09.2020 12:45
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    Son dakika: Bakan Kurum'dan depremzedelere iyi haber! "Yıl sonuna kadar teslim edilecek"

    Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , ve 'daki depremzedeler için yapılan toplam 24 bin 500 konutun 10 bin adedinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, "Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." dedi.

    Bakan açıkladı Yıl sonuna kadar teslim edilecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , ve 'daki depremzedeler için yapılan toplam 24 bin 500 konutun 10 bin adedinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, "Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." dedi.

    İşte Murat Kurum'un o açıklamaları
    Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Kurum'dan depremzedelere iyi haber! "Yıl sonuna kadar teslim edilecek"
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