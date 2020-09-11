Son dakika: Bakan Kurum'dan depremzedelere iyi haber! "Yıl sonuna kadar teslim edilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan toplam 24 bin 500 konutun 10 bin adedinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, "Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." dedi.

İşte Murat Kurum'un o açıklamaları

Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.

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