AÖF ders geçme notu kaç? AÖF CD, DD notu ne demek? AÖF CD, DD geçer mi?

AÖF CD DD geçer mi? AÖF CD DD notu ne demek? AÖF ders geçme notu kaç? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için meraklı bekleyiş sona erdi. Yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ders notlarını öğrenebiliyor. Peki, AÖF ders geçme notu kaç? AÖF CD DD notu geçer mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…
AÖF CD DD NOTU NE DEMEK?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.
Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır. Örnek:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.
AÖF HARF PUANI NEDİR?
Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.