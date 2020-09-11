'HES KODU UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK'

Yılmaz, Haziran ayından itibaren kapalı görüşlerin başlamasıyla yeni tedbirler alındığını belirterek, "Haziran ayında 1 yakını ile kapalı görüş imkanı Temmuz ayından itibaren 2 yakınına çıkarıldı. Kurum önünde yığılma olmaması ve pozitif vakaların cezaevine girişini önlemek için 1 Eylül'den itibaren bilimsel kurulun tavsiye kararı ile HES kodu uygulamasını hayata geçirdik. HES kodu riskli olan vatandaşlara ziyarete gelmemeleri için gerekli duyurular yapıldı. Yaptığımız kontrollerle riskli vatandaşların kuruma girmeleri imkansız hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin kuruma girişi sırasında da bir takım önlemler alındığını belirten Yılmaz, "Ziyaretçiler dezenfekte edilen ring araçlarıyla kurum içinde dağıtılmakta. Ziyaretçiler giriş yaparken, termal kameralarla vücut ısıları ölçülmekte. Bununla da yetinilmeyerek, görevliler giriş yapan herkesin ateşini ölçmektedir" ifadelerini kullandı.