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    Son dakika: Terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı: Şemsiyeleri koruyamadı!

    Son dakika haberine göre,  Ovacık kırsalında, Yıldırım-4 kapsamında emniyet, jandarma ve ’in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yanında 'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.

    DHA
    Terör örgütü operasyonun detayları ortaya çıktı

    Ovacık kırsalında, Yıldırım-4 kapsamında emniyet, jandarma ve 'in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında 'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.

    Operasyon bölgesinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 2 şarjör, güneş paneli, 45 pil, SİHA'lardan gizlenmek için 4 şemsiye çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı: Şemsiyeleri koruyamadı!
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