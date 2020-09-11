"Güneşe çıkmamak, koyu ten rengine sahip olmak, güneş koruyucu kullanmak, kapalı giyim tarzı, besinlerle yetersiz alım, soğuk ülkelerde yaşamak, yaşlılık en sık nedenlerden. Özellikle Covid-19 pandemisi sebebiyle uzunca bir süre evde vakit geçirdiğimiz son günlerde birçok kişinin D vitamini düzeylerinde azalma mevcut. Aslında şikayetler eksikliğin derecesi ve süresine bağlıdır. Çoğu insanda vitamin yetersizliği olduğu halde bariz bir şikayet olmayabilir. Ancak uzun süren ve ileri derece vitamin eksikliğiniz varsa yaygın kemik ağrısı, sürekli halsizlik yorgunluk, kemik hassasiyeti, kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, kırıklar ve depresyona yatkınlık gibi şikayetlere yol açmaktadır. İmmünomodülatör, anti-inflamatuvar, antifibrotik ve antioksidan etkisiyle bilinen D vitamini bugüne kadar çok çeşitli hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Akut solunum yolu enfeksiyonları, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diabetes mellitus, osteoporoz, otoimmun hastalıklar, hashimoto hastalığı, metabolik sendrom, obezite bunlardan bazılarıdır. Bu hastalıkları olan kişilerde D vitamininin koruyucu etkileri araştırılmış, şimdi ise COVID-19 hastalarında D vitamininin rolü araştırılmaktadır."