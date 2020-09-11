



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.







AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt yaptığı açıklamada, "Bir ay önce İncekum mevkisinde demirleyen Kanuni gemimizin gerekli bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Boya aşamaları bitti. Ay yıldızlı bayrağımız tamamlandı. Teknik çalışmalar devam ediyor. İnşallah Karadeniz'de nasıl gaz rezervi bulduysak umuyorum ki Doğu Akdeniz'de de aradığımızı bulacağız. Fransa ve Yunanistan ne kadar saldırırsa saldırsın. Bu çabaları boşa çıkacaktır. Milli değerlerimizin yanındayız. İnşallah Doğu Akdeniz'de gaz ya da petrol buluruz. Bu çalışmaların Silifke'de yapılması ayrıca bizi mutlu etmektedir" dedi.

