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    • 11.09.2020 10:22
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    ’te, 2 minibüste 78 yakalandı

    Son dakika haberleri...'te, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan iki minibüste, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 78 yakalandı.

    DHA
    Bitlis’te 78 kaçak göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapalı Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla sokulan göçmen kaçakçılarına yönelik yol kontrolleri yaptı.

    Kontrollerde durdurulan 2 minibüste, 78 yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirlenen Ş.Ş., ve E.B., gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yakalan 78 kaçak göçmen ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edildi.

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