Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TPAO'nun, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız!" paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.







Milli,

Bağımsız,

Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.



Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc