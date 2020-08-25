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    • 25.08.2020 13:53
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    Son dakika: : Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak

    Son dakika haberine göre, , TPAO'nun, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız!" paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.

    Bakan Albayrak: Yeni bir çağın başlangıcı olacak

    , TPAO'nun, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız!" paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.





    Sakarya'daki 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Fatih gemisinin de bulunduğu paylaşıma Bakan Albayrak,"Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." sözleriyle yeni bir tweet attı.


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak
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