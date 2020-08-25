Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TPAO'nun, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız!" paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Milli,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Bağımsız,
Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.
Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc
Sakarya'daki 320 milyar metreküp doğal gaz keşfeden Fatih gemisinin de bulunduğu paylaşıma Bakan Albayrak,"Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." sözleriyle yeni bir tweet attı.