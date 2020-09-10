Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos'ta açıklanan doğal gaz müjdesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz'de 320 milyar metreküp olarak keşfedilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdenin detaylarını açıklamadan önce yabancı kaynaklarda 800 milyar metreküp olarak ifade edilen doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu öne sürüldü. Peki 1 trilyon metreküp doğalgaz kaç TL, ne kadar? Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir.
DOĞALGAZIN METREKÜPÜ KAÇ LİRA?
Doğalgaz birim fiyatının %17 civarında bir kısmını vergiler oluşturur. Diğer bir bileşen ise, sistem kullanım bedelidir. Dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli EPDK tarafından belirlenmiştir ve bedel enflasyona göre (TÜFE) aylık olarak güncellenebilir. Sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilir. İllere ve abonenin tüketim hacmine göre değişebilir.
Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye'de doğalgazın fiyatı 250 ila 280 dolar.EPDK'nın belirtiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir. Yani 1 m3 doğalgaz eşitti 10, 64 kWh'dir.
Ocak 2020 itibariyle BOTAŞ tarafından belirlenen geçerli doğalgaz fiyatı (vergiler hariç toptan satış fiyatı) 1,251652 TL/Sm3 olarak açıklanmıştır.
1 TRİLYON METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?
Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları şöyle sıralanmıştır;
1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL
800 milyar metreküp doğalgaz fiyatının kaç TL edeceğini buna göre hesaplayabilirsiniz.
TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?
4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye'de doğal gaz tüketimi diğer yıllara göre şu şekilde:
2019 doğal gaz tüketim miktarı: 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.
2018 doğal gaz tüketim miktarı: 50 milyar metreküp.
2017 doğal gaz tüketim miktarı: 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.
2016 doğal gaz tüketim miktarı: 49.5 milyar metreküp.
2015 doğal gaz tüketim miktarı: 47.9 milyar metreküp.
DAHA FAZLA GAZ TUTACAK KATMAN OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
straturka.com'da yer alan haberde söz konusu iddia Türkiye'den ismini vermeyen yetkililere dayandırılırken, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrasında bakanlıklardan peş peşe yapılan açıklamalara da yer verilerek iddia güçlendirildi.
Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın keşfe dair detayları kademeli olarak açıklamayı planladığına da vurgu yapıldı. 320 milyar metreküplük keşfin ardından Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda mevcut gaz yatağının altında daha fazla kaynak tutabilecek üç katman daha olduğu belirtilmişti.
TÜRKİYE ENERJİ İHRACATÇISI OLABİLİR
Haberde, Türkiye'nin şu anda açıklanan doğal gaz keşfinin ülkeyi gelecekte 21 milyar dolarlık ithalata kadar kurtarabileceğini ortaya koyduğuna da yer verilirken,keşfedilen oranın bahsedildiği 1 trilyon metreküpün üzerinde olması halinde Türkiye'nin on yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceğine de vurgu yapıldı.
Ekonomistler, Tuna-1 lokasyonunun gelişimi başlar başlamaz, yatırımcıların Lira'nın geleceğini satın almaya başlayacaklarını ve bunun da biraz istikrar ve Lira'nın değer kazanmasını sağlayacağını söylüyor.
TÜRKİYE'NİN BULDUĞU DOĞAL GAZ NEREDE?
Son dönemlerde enerji faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürerek enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için hamle üstüne hamle yapan Türkiye'nin Tuna-1 adı verilen bölgede çalışmaları devam ediyor. Tuna-1 kuyusu, Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor Romanya ile Bulgaristan kara suları sınırına yakın bir bölgede yer alan Tuna-1, Karadeniz Ereğli'nin 150 km açığında yer alıyor.
Temmuz ayının sonundan itibaren Batı Karadeniz kıyılarının hemen hemen 100 deniz mili kuzeyinde arama tarama çalışmalarını sürdüren Fatih sondaj gemisinin doğal gaz bulduğu iddiası Bloomberg tarafından ortaya atılmıştı.
DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?
Geçtiğimiz günlerde cuma günü Türk halkına bir 'müjde' açıklayacağını duyuran Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğu ve gazın 2023'te kullanıma başlayacağını duyurdu.