Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbirler tüm dünyada takdirle karşılanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından CHP'den skandal bir açıklama yapıldı. Tedbir almadan etkinliklere katılan Öztrak ve testi pozitif çıkan diğer partililerle ilgili açıklama yapmayan CHP yönetimi yine hükümetin aldığı tedbirleri eleştirdi.



PERSONEL EVDEN ÇALIŞACAK

CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.





SKANDAL İDDİA: TABLO GERÇEĞİ YANSITMIYOR

CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır.









TEDBİR ALMAYAN CHP HÜKÜMETİ SUÇLADI

Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."