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    • 09.09.2020 17:17
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    Son dakika: e yakalandı: Benimle temas edenler...

    Son dakika haberleri... , Twitter hesabından e yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı. Ayrıca kendisiyle temas edenleri de uyaran Öztrak, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

    CHP'li Öztrak koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberleri... , Twitter hesabından e yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

    Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

    Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

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