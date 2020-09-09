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    • 09.09.2020 21:17
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    'de şok üstüne şok! ve 'ın ardından de koronavirüse yakalandı

    ard arda gelen koronavirüs vakası haberleri ile sarsıldı... Genel Başkan Yardımcısı ve Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı  ve partinin avukatı  de koronavirüse yakalandı.

    takvim.com.tr
    CHP'de şok üstüne şok! Koronavirüse yakalandı...
    'nde koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı ve Öztrak'ın ardından Genel Başkanı ve partinin avukatı 'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


    "BENİMLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLERİ..."
    hesabı Twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayan CHP'li Celal Çelik, "Maalesef yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin..." açıklamasında bulundu.

    İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatı Celal Çelik'in o paylaşımı;



    CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
    CHP Parti Sözcüsü , Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

    Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

    Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.



    ADIGÜZEL'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.


    Adıgüzel açıklamasında şunları ifadeleri kullandı:

    "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."


    ŞOVCU ÖZGÜR ŞİMDİ NE YAPACAK!
    Cumhuriyet Halk Partisi'nden ard arda gelen koronavirüs vakası haberlerinden sonra akıllara 'Adli yıl açılış töreni' için düzenlenen toplantı öncesi istenen koronavirüs testinden rahatsızlık duyan CHP'nin şovmeni 'i geldi. Özgür Özel, katılımcıların sağlığı için düzenlenen uygulamaya karşı hadsiz bir çıkışa imza atarak, kendilerine gönderilen yazıyı kameralar karşısında yırtıp, yere atmıştı.

    Söz konusu skandal hareketin ardından şovmen Özgür Özel'in koronavirüs testleri pozitif çıkan CHP'li isimlerin açıklamalarının ardından ne yapacağı merak konusu oldu!

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