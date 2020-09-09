

"BENİMLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLERİ..."

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayan CHP'li Celal Çelik, "Maalesef yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin..." açıklamasında bulundu.



İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatı Celal Çelik'in o paylaşımı;

Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi!

Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) September 9, 2020





CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.

Sağlık durumum şu an gayet iyi.

Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.

Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.

Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum. — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 9, 2020

Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.





ADIGÜZEL'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) September 6, 2020



Adıgüzel açıklamasında şunları ifadeleri kullandı:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."



ŞOVCU ÖZGÜR ŞİMDİ NE YAPACAK!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ard arda gelen koronavirüs vakası haberlerinden sonra akıllara 'Adli yıl açılış töreni' için düzenlenen toplantı öncesi istenen koronavirüs testinden rahatsızlık duyan CHP'nin şovmeni Özgür Özel'i geldi. Özgür Özel, katılımcıların sağlığı için düzenlenen uygulamaya karşı hadsiz bir çıkışa imza atarak, kendilerine gönderilen yazıyı kameralar karşısında yırtıp, yere atmıştı.



Söz konusu skandal hareketin ardından şovmen Özgür Özel'in koronavirüs testleri pozitif çıkan CHP'li isimlerin açıklamalarının ardından ne yapacağı merak konusu oldu!