Akdeniz'de gaz ve petrol yataklarına göz diken Avrupa, Rumlar'ı maşa olarak kullandı. Fransa'yı da yanına katıp uçuruma yolladı.

Sömürgecı kafa Doğu Akdenız'de Türkiye'nin karşısına Rumlar'ı çıkardı. Ankara, geri adım atmadı. Donanmasıyla uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı.

Macron'un kabadayılığı da işe yaramadı. Miço ise korkusundan avrupa'ya şikayet mektubu yazdı. İki kukla uçuruma doğru birlikte yol aldı.



KORKMA TİTRE!

Mersin'de bakıma alınan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinde sona gelinen Kanuni, kırmızı beyaza boyanarak Türk bayrağı işlendi. Sahile gelen vatandaşlar, geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izliyor.

SÖMÜRGECİ KAFA BATTIKÇA BATIYOR

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki kirli ittifaka sert çıktı. Planı suya düşen Macron, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye mesajı yolladı: KORKMA TİTRE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'deki emperyal oyunları boşa çıkardı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kışkırtmasıyla Türkiye'ye saldırdı. Avrupa gazetelerine gönderdiği mektupta, kendisini diyalog yanlısı gösterip, Ankara'nın masadan kaçtığı yalanını ortaya attı.

24-25 Eylül'de AB toplantısında Türkiye'ye ağır yaptırım kararı alınması için skandal bir çağrı yaptı. Korsika'da dün İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderleriyle toplanan Macron ise Erdoğan'ı hedef aldı! "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı olmalıyız. Türk halkına ve milletine karşı değil" diye skandal ifade kullandı.

MACRON GERİ VİTES YAPTI: GÖRÜŞELİM

FRANSA Cumhurbaşkanı Macron, dün öğle saatlerinde Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalar yaptı. Korsika'daki Doğu Akdeniz'in konuşulduğu AB zirvesinde istediği desteği alamayınca gece geri adım attı. Zirve bittikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi. Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise "Tarafları diyaloğa ve müzakereye davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.