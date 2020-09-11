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    DHKP-C’nin Hücrede yakalanan sorumlusu 'i mahkeme serbest bıraktı!

    Terör örgütü DHKP-C’nin sorumlusu olan ve örgüte yönelik operasyonda hücre evindeki özel bölmede yakalanan DHKP’li , örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı mahkemece şaşırtıcı şekilde serbest bırakıldı. Sabah'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...

    Sabah
    Damla Kaya
    Şaşırtan tahliye

    Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

    İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurmuştu.

    İçişleri Bakanlığı'nın aranan Teröristler Listesi'ndeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride bulunan 10 terörist yakalanmıştı.

    ÖRGÜTÜN ELEBAŞI TUTUKLANDI

    DHKP/C'nin kurucusu ve lideri 'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına getirilen ve 'yeşil' kategoride yer alan , 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki 'ne yapılan baskında yakalandı. İlter'in binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi örgüte büyük darbe vurulmuştu.

    Aynı operasyonda 'gri' kategoride aranan örgütün sorumlusu Caferi ile ve İbrahim Gökçek de gözaltına alınmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında DHKP-C terör örgütü yöneticiliğinden iddianame düzenlenen İlter, İstanbul 'nde yargılanıyordu.

    Mahkemeden bugün ilginç bir karar çıktı. Ümit İlter, beklenmedik bir şekilde serbest bırakıldı. Aynı şekilde örgütün diğer Türkiye sorumlusu Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak da serbest bırakıldı.

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