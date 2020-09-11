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    • 11.09.2020 22:04
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    'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

    (), 'ın Çatak ilçesi kırsalındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 "nda şehit olan ve ile için başsağlığı mesajı yayımladı.

    MSB'den şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

    (), 'ın Çatak ilçesi kırsalındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 "nda şehit olan ve ile için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    "Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

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