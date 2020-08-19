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    • 19.08.2020 11:37
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    Son dakika: 'da DHKP-C operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Beylikdüzü'nde, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yakalandığı depoda yapılan aramada, 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, yapımında kullanılan 147 torpil ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Beylikdüzü'nde, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda DHKP-C adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramada, 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı () yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 şüpheli tutuklandı
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