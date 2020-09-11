BİLGİ: "BU KADAR ÖDEME YAPILMIŞ İSE ONUN (VEFA SALMAN'IN) HABERİ OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

3- Sanık Bekir Bilgi Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde; 'Halit Güleç'in talimatıyla bir vakıf ile alacak takası yaptığını, bu vakfa yapılan ödemeden Vefa Salman'ın haberi olduğundan emin olduğunu… ancak diğer ödemelerde Vefa Salman'ın haberi olduğunu, Halit Güleç'ten duymadığını, ancak bu kadar ödeme yapılmış ise onun haberi olmaması mümkün değildir' şeklinde beyanda bulunmuştur.

AKALIN: "'ZARFI YALOVA HAYAT GAZETESİ VE BAŞKAN VEFA SALMAN'IN ESKİ GAZETE FİRMASI OLAN YALOVA GAZETESİ'NE BIRAK' DEDİLER"

4- Sanık Eyüp Akalan'ın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde; "… zaman zaman Halit Güleç'in, Reşat Elgin ile görüşerek talimat verdiğini, Reşat Elgin'i aradığı zaman 'Parayı Bahar'a (Halit Güleç yanında sekreteri Bahar Taşkömür) bırak' dediğini, belediyeye geldiklerinde Bahar'ın içi dolu poşet ile Halit'in odasına geldiklerini, daha sonra Yalova Gazetesi'ne bırakılmak üzere kendisine kapalı zarf verildiğini, zarfı Yalova Hayat Gazetesi ve başkan Vefa Salman'ın eski gazete firması olan Yalova Gazetesi'ne bırak' dediklerini, söz konusu zarfları götürüp gazetelere bıraktığını'şeklinde beyanda bulunmuştur.

"HALİT GÜLEÇ'İN İŞLEMLERİNDEN VEFA SALMAN'IN HABERİNİN OLMAMASI GİBİ BİR DURUMUN SÖZ KONUSU OLAMAZ"

5- Mülkiye müfettişleri tarafından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen 26 Şubat 2020 tarihli raporda; "… Gerek müfettişliğimizce alınan ifadelerde, gerekse adli makamlarca alınan ifadelerde yapılan ödemelerin neredeyse tamamının Halit Güleç'in bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığı, bu işlemlerle ilgili Halit Güleç'i görevlendiren ve birlikte çalıştıkları yaklaşık 6 yıllık süre göz önüne alındığında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bu hususları bilmemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı, yapılan ödemelerden Vefa Salman'ın haberinin olmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı…" şeklindeki tespit yer almıştır.

"VEFA SALMAN'IN ÖDEMELERDEN VE ZİMMET OLAYINDAN HABERİNİN OLMAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI…"

6- Sanık Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 TL paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğu,

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık Vefa Salman'ın ödemelerden ve zimmet olayından haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olması, devletin Yalova halkına hizmet için gönderdiği paranın etkili ve ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamakta, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali kontrol ve yönetim sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden birinci derece sorumlu olduğu, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 11. maddesindeki düzenleme karşısında su götürülmez gerçektir..

"SANIK VEFA SALMAN'IN ZİMMET SUÇUNUN MÜŞTEREK FAİLİ"

Sanık Vefa Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğu, yani zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama kararının reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı..



"TUTUKLAMA TALEBİNİN REDDİ KARARI KALDIRILMALI…"

Açıklanan nedenlerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."

VEFA SALMAN HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BULUNUYOR

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi; 4 Eylül 2020 tarihinde tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Mahkeme, Vefa Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar verdi. Duruşma; 9 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

VEFA SALMAN'IN 'ZİMMET' SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık olarak yargılanıyor. İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği, Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.



SALMAN'IN 5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.



34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.



YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.