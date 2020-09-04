Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında tutuklu iki sanık tahliye edildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklanması talep edilen Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme; tutuklu yargılanan Tuğrul Kaş ve Engin Özcan'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

Duruşmanın sona ermesinin ardından tutuklu yakınlarının adliye çıkışına karara tepki gösterdiği gözlendi.

34 SANIK YARGILANIYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİ YARGILANIYOR

Soruşturma kapsamında Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişi sanık olarak yargılanıyor. Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş tutuklu bulunuyor.



Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da sanık olarak yargılanıyor.

KENAN KIRAN / SABAH