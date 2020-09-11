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    • 11.09.2020 18:41
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    Bakanlığı ve ’deki gemilerimiz hakkında açıklama yaptı

    'deki yüksek tansiyon devam ederken, Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. , ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımızdaki sismik araştıma ve sondaj faaliyetlerinde bulunan gemilerimize Deniz Kuvvetlerimizin koruma sağladığını bildirdi.

    MSB'den Doğu Akdeniz ve Karadeniz açıklaması

    'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir." denildi.

    İşte MSB'nin söz konusu paylaşımı:

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