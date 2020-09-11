Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2020 18:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 18:35
    ABONE OL

    'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında 'de biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu

    kırsalında sürdürülen 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında temas sağlanan 1'i gri kategoride aranan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu!

    'nca kırsalında terör örgütü 'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleri 2 teröristle temas sağladı.

    TESLİM OLDULAR
    Yapılan görüşmelerin ardından PKK'lı teröristler A.T. ve E.Z. güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Gözaltına alınan ve yapılan incelemede teröristlerden A.T.'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığı ve 2006'da lise okumak için gittiği 'da kandırılarak 'a gönderilip terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Teröristlerden E.Z. isimli kadının ise 'da öğrencisiyken kandırılarak 'ye gönderilip, terör örgütüne katıldığı öğrenildi. İşlemleri süren teröristler, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Evlatlarına sarılan aileler, duygulu anlar yaşadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında Mardin'de biri gri kategoride 2 terörist teslim oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri