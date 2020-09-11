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    • 11.09.2020 12:11
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    Son dakika: 'de 4 akademisyeni öldüren 'ın cezası belli oldu

    Son dakika haberine göre, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi 'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat  kararı verildi.

    DHA
    Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

    ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi , tutuklu yargılandığı davada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Volkan Bayar'ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti.

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