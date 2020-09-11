Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2020 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 11:51
    ABONE OL

    ? Pratik ve lezzetli Masterchef !

    Her akşam heyecanla izlenen Masterchef’te dün akşam yine bir Masterclass ödülü vardı ve bunun için deniz ürününden yemek yapılması istendi. İzleyiciler de bunun üzerine ? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pratik ve lezzetli Masterchef haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kadayıflı karides nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef kadayıflı karides tarifi!

    Masterchef'te dün akşam çok bilinmeyen fakat lezzetine doyum olmayan kadayıflı karides yapıldı. Deniz ürünlerini çok sevenlerin bayılacağı kadayıflı karides tarifini haberimizde derledik. Masterchef izleyicilerinin özellikle çok araştırdığı pratik hazırlanan ve çok lezzetli olan kadayıflı karides nasıl yapılır?

    MALZEMELER

    Yarım kilogram ayıklanmış karides
    300 gram tel kadayıf
    Yarım çay bardağı zeytinyağı
    1 çay kaşığı toz kırmızı biber
    Tuz
    Kızartmak için:
    Sıvı yağ

    KADAYIFLI KARİDES YAPILIŞI:

    Kadayıfı zeytinyağı ile iyice didikleyerek açın üzerine toz kırmızı biber ve tuz serpin. Kadayıftan elinizle bir tutam alın ve avucunuzun içinde inceltip, içine 1 adet karides koyduktan sonra rulo yapın. Tel kadayıf ve karides bitene kadar aynı işleme devam edin.
    Hazırladığınız kadayıflı karidesleri kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın ve son adımda sıcak olarak servis yapın.

    MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından ana kadroda yarışan 16 şef adayına masterclass verildi. Birbirinden lezzetli dünya mutfağı yemeklerine ilişkin önemli bilgi ve püf noktaları veren şefler, yarışmacılar açısında oldukçaverimli bir masterclass'a imza attı. Bu eğitimlerin ardında şeflerin hazırladığı yemekleri en iyi yapan yarışmacıya deniz ürünleri yapan önemli bir kurumda 1 günlük deniz ürünleri masterclassı ödülü verilecek.

    Yarışmacılar için mesleki anlamda oldukça önemli olan bu masterclassı kazanmak isteyen yarışmacılardan yapılan 3'lü oyunlarda finale kalmayı başaran Özgül, Ebru, Serhat, Berker arasında Mehmet Şef tarafından hazırlanan Istakoz Royal yemeğini en iyi yapan yarışmacı şeflerin tadımı sonrası belli oluyor. Masterclass ödül oyununu kazanan isim BERKER oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kadayıflı karides nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef kadayıflı karides tarifi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri