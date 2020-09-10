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    • 11.09.2020 05:18
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    'daki orman ı gece de devam etti

    'nın ilçesinde geçen Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman ı, devam ediyor. Ekipler, yangına gece boyunca karadan müdahale etti.

    Pozantı'daki orman yangını gece de devam etti

    'nın ilçesinde geçen Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman ı, devam ediyor. Ekipler, yangına gece boyunca karadan müdahale etti.

    Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını sürüyor. Alevler, arazi şartları ve etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

    Sarp arazideki yangına 5 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Dün akşam saatlerinde de havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, alevleri kontrol altına alabilmek için 50'si teknik olmak üzere 400 personel, 53 arazöz, 18 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle gece boyunca çalışmalar yoğun bir şekilde sürdü.

    Belemedik bölgesinde süren yangına havanın aydınlanması ile helikopter ve uçaklarla havadan müdahale devam edecek

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