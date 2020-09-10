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    • 10.09.2020 18:25
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    pandemiye karşı en büyük gücümüzü açıkladı

    , , , ve İl Sağlık Müdürleriyle toplantı yaptı. , önlemlerinin masaya yatırıldığı toplantı hakkında Twitter üzerinden bilgi paylaştı.

    Pandemiye karşı en büyük gücümüzü açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğu Anadolu'daki bazı il sağlık müdürleriyle pandemiye karşı yapılan toplantı hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, "Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantılarda bir araya gelerek; bu illerimizdeki Kovid-19 seyrini ve yatırımlarımızı ele aldık. Salgınla başa çıkmakta en büyük gücümüz birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.
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