Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doğu Anadolu'daki bazı il sağlık müdürleriyle pandemiye karşı yapılan toplantı hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, "Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantılarda bir araya gelerek; bu illerimizdeki Kovid-19 seyrini ve yatırımlarımızı ele aldık. Salgınla başa çıkmakta en büyük gücümüz birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantılarda bir araya gelerek; bu illerimizdeki COVID-19 seyrini ve yatırımlarımızı ele aldık. Salgınla başa çıkmakta en büyük gücümüz BİRLİKTE MÜCADELEDİR. pic.twitter.com/P22cJUIiXF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020