Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Akdeniz'de yaşanan Yunanistan gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Kıbrıs Rum yönetimi yakın zamanda bizim haklarımızı da gözardı ederek aynı zamanda Lübnan'ın haklarını da gözardı ederek İsrail'le bir anlaşma içerisine girdiğini belirten Çavuşoğlu, "2004 yılında Yunanistan lisanslama alanlarını açıklamaya başladı. Bu Libya'yı da haklarını ihlal etme anlamına geliyor." dedi.

Çavuşoğlu, Bölgedeki kıyısı en fazla olan ülke ise bunun dışında tuttular, yani Türkiye'yi, bizim ülkemizi. Kıbrıs Rum yönetimi BM'nin Annan Planı'nı reddetmelerine rağmen AB'ye üye yapıldılar. Kendilerinin maksimalist amaçlarının peşinde gittiler. Lütfen haritalara bakın. Sevila haritası ortaya kondu. Bu haritaya göre Türkiye'nin herhangi bir hakkı yok. Bizim diyalog çağrılarımıza rağmen 2011 ve 2012 yılında KKTC, BM'nin de desteğiyle hak paylaşımıyla ilgili müzakere talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil.