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    Son dakika: MSB'den 'daki kritik toplantısına ilişkin açıklama!

    kritik toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yeni toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

    MSB'den kritik toplantıya ilişkin ilk açıklama!

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    kritik toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yeni toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
    Türkiye- askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır.

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