Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında? Bülent Arınç eşi kimdir?

Bülent Arınç eşi kimdir? Bülent Arınç kimdir kaç yaşında? Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Bülent Arınç kaç yaşında, Bülent Arınç eşi kimdir sorularına yanıt aranmaya başlandı.
ARINÇ TWİTTER'DAN DUYURDU!
Twitter'dan açıklama yapan Arınç şu ifadeleri kullandı:
"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?
1948 Bursa doğumlu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da serbest avukatlık yaptı.
Üniversite yıllarından itibaren siyasetle uğraşarak Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24 Aralık 1995 seçimlerinde Refah Partisi'nden Manisa milletvekili seçilen Bülent Arınç, Refah Partisi'nin MKYK üyeliğinde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ve Türkiye AB Karma Komisyonu'nda çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışı resmi toplantı ve sempozyumlara katıldı. 18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Manisa milletvekili seçilen Arınç, iki yasama dönemi Fazilet Partisi Grup Başkan vekilliği görevinde bulundu. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı.
Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup başkanlığına seçildi. Bülent Arınç, Türkiye içinde hemen hemen bütün il ve ilçelerde yıllardır konferans, panel ve sempozyumlardaki konuşmaları ile ilgi çekti. Ayrıca yurtdışında Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Belçika, Fransa, ABD ve Avustralya'ya gitti, konferanslar verdi, radyo ve televizyon programlarına katıldı.
Orta derecede İngilizce bilen Bülent Arınç, evli ve iki çocuk babasıdır.
BÜLENT ARINÇ EŞİ KİMDİR?
Bülent Arınç'ın eşinin ismi Münevver Arınç'tır. Bülent Arınç'ın çocuklarının isimleri ise Ayşenur Arınç, Mücahit Arınç, Mehmet Fatih Arınç. Oğullarından Mehmet Fatih Arınç 1997 yılında geçirdiği trafik kazasında 16 yaşında yaşamını yitirdi.