

Türkiye, Akdeniz Fırtınası ile Avrupa'ya resti çekti. Miçotakis'i kukla yapan Macron'u şoke etti.

Ankara bölgede geri adım atmadı. Avrupa ne yapacağını şaşırdı. Miçotakis maskesinin ardına saklanan Macron ise Yunanistan'ı karşımıza çıkardı. Türkiye, buna pabuç bırakmadı. Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel adına Akdeniz Fırtınası tatbikatını başlattı. Karanlık planları yine yırtıp attı.Doğu Akdeniz'de sular ısındı. Türkiye, yasal haklarından geri adım atmadı. Bugün başlayacak Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile dosta düşmana gövde gösterisi yaptı.Batı'nın Doğu Akdeniz'deki planlarını yerle bir etti. Oruç Reis'i bölgeye gönderdi. Yunanistan paniklerken Akdeniz'de gerilim yükseldi. Türkiye, yasal haklarından vazgeçmemekte kararlı olduğunu söyledi. Ekim ayında yapılacak06-10 Eylül'de yapılacağı belirtildi. Tatbikatta, yerli üretim savuna sanayi ürünleri kullanılacak. Mehmetçiğin keskin gözütatbikatta görev alacak.Tatbikata Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanında, Türkiye'den seçkin birlikler de katılacak.