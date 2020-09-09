Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir araya geldiği öğrencilere koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konuşma gerçekleştirdi. Program sırasında sık sık öksüren Macron, son olarak maskesini çıkarıp elini ağzına götürerek öksürdükten sonra su istedi. Ardından da yine aynı maskeyi takarak sözlerini sürdürdü. O anlar sosyal medyada alay konusu oldu.
Fransa'da alay konusu oldu: Öğrencilere korona tedbirlerini anlatan Macron maskesini çıkarıp öksürdü
09.09.2020 13:24
- Fransa'da alay konusu oldu: Öğrencilere korona tedbirlerini anlatan Macron maskesini çıkarıp öksürdü
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