Valiliklerden son dakika açıklamaları peş peşe geldi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklandı...





Koronavirüs salgını tüm dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayıları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, en yüksek risk grubu içerisinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bazı illerin valilikleri tarafından kısıtlamalar getiriliyor. Peki, 65 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi…