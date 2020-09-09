KAYNAK: FACEBOOK'TA BİR GRUP

Uydurma haberin hızla yayılması üzerine bir kullanıcı, "Hocam siz bizzat bu olayın içindeki doktorla konuştunuz mu yoksa 3.-4. elden mi geldi bu bilgi" diye kaynak sorması üzerine Atatürkçü babanne "Facebook ta bir grup ve 5 arkadaş paylaşmıştı oradan öğrendim" gibi ilginç bir yanıt verdi.

DURUM HAKİKATEN VAHİM

Tamamen yalan ve uydurma bir habere sosyal medyada CHP'li ve muhaliflerin bu kadar çabuk inanıp ve hızla yayması ise durumun vahametini bir kez daha gösterdi.