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    • 10.09.2020 07:16
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     ve ’liler için ihanette birleşti

    Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni ’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

    CHP ve HDP’liler ihanette birleşti
    İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapislerine karar verdi. ve Hülya Kılınç da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklar Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ın tahliyesine karar verdi.


    FİRARİ ERK ACARER'İN DOSYASI AYRILDI
    Savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyası ise ayrıldı. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, aralarında Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker'in de bulunduğu CHP milletvekilleri, Milletvekili Hüda Kaya, Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sanıklara destek için sıraya girdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, pankart ve dövizler açtı. Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu, burada grup adına açıklama yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da açıklamasında sanıklara destek verdi.

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