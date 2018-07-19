CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında karar çıktı. Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan katıldı.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Olayın iftira boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Zira davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurtdışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi iddiaları da ispat edememiştir. Olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını da istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır. Her müvekkilimiz için ayrı ayrı ve aynen davamızın tam olarak kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.

359 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyya Erdoğan Bayraktar'a 22'şer bin lira, Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye ise 13'er bin lira olmak üzere toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.



TAZMİNAT ŞEHİT AİLELERİNE

Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına yapılan açıklamada "Bu tazminatı şehit ailelerimize bağışlayacağız. Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu'nun yalanlarından, iftiralarından biz sıkıldık, Türkiye sıkıldı, CHP'liler de sıkıldı" dedi.

3 AYRI DAVADAN 698 BİN LİRALIK CEZA

Kılıçdaroğlu; Erdoğan ve ailesine Man Adası'na para transferi iftirasından dolayı Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 197 bin, Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 359 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Kılıçdaroğlu, söz konusu üç davadan toplam 698 bin lira tazminat ödeyecek.



O KARİKATÜR İÇİN 2 AYRI SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ODTÜ'lü marjinal bir grubun, mezuniyet töreninde taşıdığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli pankartı önceki gün Twitter hesabından paylaşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açıldı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. ANKARA



ERDOĞAN'DAN 1 MİLYON LİRALIK YENİ DAVA!

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeden haberi olduğunu, MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın komisyona özellikle gönderilmediğini iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir şok daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin darbeyi "tezgâhladığını" ileri süren Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL'lik yeni bir tazminat davası açtı.AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal da "Yalan ve iftiraları kendisine iade ediyoruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.