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    ’deki Kovid-19 hastalarının ’ye nakli başladı

    ’nde () bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının ’ye nakli başladı. İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, ait la 'na getirildi.

    KKTC’deki Kovid-19 hastalarının nakli başladı

    'nde () bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının 'ye nakli başladı.

    İlk olarak KKTC'deki 4 Kovid-19 hastası, ait la 'na getirildi.

    Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

    KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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