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    • 09.09.2020 17:47
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    Tunceli'de kalp krizi geçiren

    Tunceli'de görevli Uzman Çavuş (30), geçirdiği kalp krizi sonucu . Alacık 'nda hidrofor arızasını gidermek için görevlendirilen Çatal'ın, burada kalp krizi geçirdiği bildirildi.

    AA
    Tunceli'de bir asker şehadet şerbetini içti

    Tunceli Merkez Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, hidrofor arızasını gidermek amacıyla gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Karakolda görevli sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen Çatal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

    Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

    Çatal'ın cansız bedeni yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya gönderilecek.
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