Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli il Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'na görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.