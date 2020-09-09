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    • 09.09.2020 17:39
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    Son dakika: 'da / üyesi öğretmen yakalandı

    Son dakika haberi... ’da / örgütüne üye olmak suçundan yakalaması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

    FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı

    Operasyon, merkezde bir adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanması (/) terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen R.S.'nin Aksaray'ın ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Şubesi ekipleri, ilçedeki ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan şüpheli R.C. Aksaray T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Aksaray'da FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı
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