Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısında ilgili bakanların da sunumlarıyla Doğu Akdeniz'de son durum değerlendirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşanana gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye karşıtı bir dille taşıma girişimi de konuşuldu. Diplomatik kaynaklar, BM'nin bu tarz konularda pozisyon almadığını, diplomasi ve suhuletle çözümünden yana olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgusu yapan Ankara, "Biz kendimize güveniyoruz. Yunanistan ön koşulsuz gelsin, bizimle otursun. Tezine güveniyorsa anlatsın, hangi uluslar hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış konuşalım" şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin burada NATO ile paralel olarak yapıcı bir tutum gösterdiğini söylüyor. Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Oruç Reis araştırma gemisini koruyan savaş gemilerine ilk ateş eden olmama ancak karşı taraftan herhangi bir saldırı gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatlar verildiği öğrenildi.

NATO BULUŞMASI 10 EYLÜL'DE

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları dün Nato karargahında bir araya gelmesi planlanan Türk-Yunan askeri heyetleri arasındaki toplantının 10 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağını duyurdu.



SABAH



