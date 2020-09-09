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    • 09.09.2020 08:16
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    'i koruyan gemilere kritik talimat: Saldırı gelirse gereğini yapın

    ’de ’i koruyan gemilere “İlk ateşi siz açmayacaksınız. Karşı taraftan bir hamle geldiğinde gereğini yapacaksınız” talimatı verildi.

    Oruç Reis'i koruyan gemilere kritik talimat

    Başkan başkanlığında önceki gün yapılan kabine toplantısında ilgili bakanların da sunumlarıyla 'de son durum değerlendirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşanana gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye karşıtı bir dille taşıma girişimi de konuşuldu. Diplomatik kaynaklar, 'nin bu tarz konularda pozisyon almadığını, diplomasi ve suhuletle çözümünden yana olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgusu yapan , "Biz kendimize güveniyoruz. Yunanistan ön koşulsuz gelsin, bizimle otursun. Tezine güveniyorsa anlatsın, hangi uluslar hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış konuşalım" şeklinde bir yaklaşım gösteriyor. Diplomatik kaynaklar da Türkiye'nin burada NATO ile paralel olarak yapıcı bir tutum gösterdiğini söylüyor. Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre araştırma gemisini koruyan savaş gemilerine ilk ateş eden olmama ancak karşı taraftan herhangi bir saldırı gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatlar verildiği öğrenildi.

    NATO BULUŞMASI 10 EYLÜL'DE
    kaynakları dün Nato karargahında bir araya gelmesi planlanan Türk-Yunan askeri heyetleri arasındaki toplantının 10 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacağını duyurdu.

    SABAH

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