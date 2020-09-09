İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.
Diyarbakır Anneleri, tarih yazıyor❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 8, 2020
16. kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek...
Çalışıyoruz,
Devamı da gelecek 👍
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.