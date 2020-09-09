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    • 09.09.2020 08:24
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    Son dakika: annelerine bir müjde daha: 16'ıncı kavuşma gerçekleşecek

    Son dakika haberine göre, Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son bulacak. İçişleri Bakanı , HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.

    Evlat nöbetindeki annelere bir müjdeli haber daha!

    İçişleri Bakanı , İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.



    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır annelerine bir müjde daha: 16'ıncı kavuşma gerçekleşecek
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