Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"RABBİM'DEN TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
"RABBİM'DEN TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2020
En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.
Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.