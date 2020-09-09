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    'tan koronavirüse yakalanan 'li 'a geçmiş olsun telefonu

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Milletvekili ve Parti Sözcüsü ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Bakan Albayrak'tan Öztrak'a geçmiş olsun telefonu
    , koronavirüs testi pozitif çıkan Parti Sözcüsü ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "RABBİM'DEN TÜM HASTALARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı;

    Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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