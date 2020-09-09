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    • 09.09.2020 20:35
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    'da iki grup arasında : 1 kişi öldü

    'da iki grup arasında çıkan da hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

    İki grup arasında silahlı çatışma

    1140. Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya ve ya dönüşen olayda silahla vurulan , olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Çevredeki kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.Ü. ile silahlı çatışmaya karışan M.E.Ç, İ.S, A.Ç.Ş, N.K, İ.K, Ş.Y, Y.E.K, ve İ.D'yi gözaltına aldı.

    Polis, silahlı kavgada kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği, , bıçak, çok sayıda kartuş ve boş kovan ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü, tutuklandı. Zanlılardan 6'sı savcılık talimatı ile M.E.Ç. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan olay yerinden kaçtığı belirlenen İ.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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