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    • 08.09.2020 13:17
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    'den haddini aşan sözler! mezunlarını hedef aldı

    Katıldığı bir televizyon programında mezunlarını açıktan hedef alan haddini aşan ifadeler kullandı. İmam hatip mezunlarını sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlayan Mütercimlere tepki yağdı.

    Dün akşam Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, , ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

    MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
    Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
    Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

    İşte Mütercimler'e tepkilerin bazıları:

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