Anadolu Üniversitesi'nden (Eskişehir) yapılan açıklamada, 2020-2021 Güz Dönemi'nde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüleceğine ve pandeminin seyrine göre eğitim-öğretim metotlarında değişiklik yapılabileceğine yer verildi.

Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; Değerlendirmeler sonucunda 2020-21 Akademik Yılı Güz Döneminde sağlık alanında yüz yüze uygulama gerektiren (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO) birimlerdışındaki tüm birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında UZAKTAN EĞİTİM MODELİNİN uygulanmasına karar verilmiştir.

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Tüm dünyada, ülkemizde ve özellikle ilimizde yaşanan Covid 19 pandemisi nedeniyle Üniversitemizde Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında eğitim–öğretim veren birimlerimizde, 2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitimin, 5 Ekim'den itibaren yüzde 100 uzaktan yapılması;