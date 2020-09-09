Erol Mütercimler kimdir? İmam hatip mezunlarına söylediği sözlerle tepki çeken Erol Mütercimler kimdir, kaç yaşında, nereli? Erol Mütercimler ne dedi? Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarını hedef alan açıklamalarıyla gündeme oturdu. İşte, Erol Mütercimler hakkında merak edilenler!
EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?
Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.
İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.
1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.
Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.
Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.
Erol Mütercimler, 1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 5 Ağustos 2013 günü karara bağlanan davada 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan 8 yıl 9 ay ceza aldı.
Habertürk kanalında Aynanın Arkası adlı haber programı yaptı. STAM Stratejik Araştırmalar Merkezi ve TGAV Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörlüğü yaptı. Cem TV'de Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri adlı haber programını yaptı.
ÖNDER'DEN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, AA muhabirine, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerin tamamını ifade eden bir tarzla, "imam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar" gibi tahkir edici bir ifade kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.
Bu söylemin tüm imam hatiplileri ciddi şekilde itham altında bıraktığını belirten Çal, imam hatip camiasını bu konuya tepki koymaya davet etti.
Çal, "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda teyakkuz halindeler, onlar da çok inanılmaz tepki koymuş durumdalar. Erol Mütercimler denen bu adama dava açacaklar." dedi.
Tüm imam mezunlarının davaya destek vermesini isteyen Çal, "Çünkü ortaya koymuş olduğu yaklaşım çok çirkin, sanki imam hatipler tecavüzcü yetiştiriyor, sanki imam hatipliler hırsız yetiştiriyor gibi bir yaklaşım tarzı var. Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.