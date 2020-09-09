Erol Mütercimler kimdir, kaç yaşında, nereli? Erol Mütercimler ne dedi?

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.



Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Strateji ve Devrim Tarihi dersleri verdi.